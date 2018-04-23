Şarjlı bisiklet devrildi: 1 yaralı

Atilla ATMCA/EREĞLİ,(Konya)() - KONYA'nın Ereğli ilçesinde şarjlı bisiklet yoldan çıkıp devrilmesi sonucu sürücü Osman Ceylan (62) ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Ereğli-Adana çevre yolunda meydana geldi. Osman Ceylan idaresindeki şarjlı bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. Başını asfalta çarpan sürücü Osman Ceylan ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüyü ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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