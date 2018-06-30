Sapanca Gölü kıyısındaki 10 işyeri yandı (2)

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sapanca Gölü kıyısında bulunan 10 kafeteryanın yanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürerken, işyerlerinin enkazları iş makineleri ile kaldırılmaya başlandı. Yanan işyerlerinin yanında kafeterya işleten Ayşe Alpay, yangından işyerinin kıl payı kurtulduğunu belirterek, "Gece gelen telefon üzerine işletmemize geldik. Geldiğimizde korkunç bir manzara ile karşılaştık, bütün kafeler alev alev yanıyordu. Çok üzgünüm. Koca kış, yaz gelmesini bekledik. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte işlerin açılacağı bir dönemde böyle bir olayın yaşanması bizi çok üzdü. Sapanca adına çok üzüldük. Bu olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

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