Şanlıurfa’da PKK'nın gençlik yapılanmasına 5 tutuklama

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da polisin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin çok sayıda adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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