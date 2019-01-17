Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 01 PH 943 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Ömer Velid'in kullandığı 63 MC 560 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile, otomobildeki Fatma, Saliha ve Ali Velid yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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