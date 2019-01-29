Şanlıurfa’da 164 avcıya ceza

ŞANLIURFA’da geçen yıl içerisinde kaçak avcılık yaptıkları tespit edilen 164 kişiye cezai işlem yapılırken, 384 yaralı hayvandan 267'si tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekibince 2018 yılında yürütülen yasa dışı avlanma ile mücadelede gerçekleştirilen denetimlerde takozsuz ve avcılık belgeleri olmadan av yaptıkları tespit edilen 164 kişiye haklarında ‘4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet suçundan’ yasal işlem yapıldı.

Öte yandan 2018 yılı içerisinde Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 384 yaralı hayvan getirildi. Bu hayvanlardan 267 tanesinin tedavisi tamamlanarak doğaya bırakıldığı kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×