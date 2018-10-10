Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

ŞANLIURFA,()-ŞANLIURFA'da sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Muhittin Kaya'nın yönetimindeki 34 BN 9090 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazayı görenleri ihbarı üzerine sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine giden sağlık ekipleri sürücü Muhittin Kaya ile otomobilde bulunan Ebrar, Mustafa ve Melek Kaya sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.