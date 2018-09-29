Şanlıurfa'da, Suriyeli gerginliği

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, 2 Türk kardeşin kavgada Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından kentte başlayan gerginlik bugün de devam etti. Öğleden sonra kent merkezinde toplanan çok sayıda kişi camlarını kırdıkları Suriyelilerin işyerlerini tahrip etti. Polisin müdahale ettiği ve bazı kişileri gözaltına aldığı kentte gerginlik devam ediyor.

Geçen perşembe günü Osmanlı Mahallesi'nde birbirine komşu olan Türk ve Suriyeli aileler çocukları arasındaki tartışma nedeniyle kavga etti. Kavgada, Suriyelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kardeşten Mahmut ve Mesut Dağ öldü, 3'ü ise yaralandı. Yaşananların ardından sosyal medyada örgütlenerek sokaklara çıkarak taşkınlık çıkaranlar polisin müdahalesiyle engellendi. Dün de kentte sosyal medya hesaplarından Suriyelilere karşı sokağa çıkma çağrısı yaptığı belirlenen 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ancak, öğleden sonra kentin birçok bölgesinde Şanlıurfa Valisi ve diğer yöneticilerin sağduyu çağrısına rağmen yüzlerce kişi sokağa çıktı. Haşimiye Meydanı ve Atatürk Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede toplanan yüzlerce kişi, 'Suriyeli istemiyoruz' sloganları atarak çevrede bulunan Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını kırarak tahrip etti. Polislerin müdahale ettiği kalabalıktaki bazı kişiler gözaltına alınırken, birçok işyerinde hasar oluştu. Gerginliğin devam ettiği kente çevre illerden de takviye polisler gönderildi.

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