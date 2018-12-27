Şanlıurfa'da otomobilde 130 altın 'sikke' ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, Viranşehir’de tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Viranşehir- Mardin yolunun 10'uncu kilometresinde arama noktası oluşturarak, S.Ç yönetimindeki 34 PA 1134 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Roma ve Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 130 altın sikke ile 1 tabanca, 1 şarjör ve 7 mermi ele geçirildi. Ekipler tarihi eserlere el koyarken sürücü S.Ç.'yi ise gözaltına aldı.
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