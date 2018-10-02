Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Hamit Urfalı (44) yönetimindeki 63 LM 564 plakalı motosiklet ile henüz sürücüsü öğrenilmeyen 63 AC 970 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hamit Urfalı ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Hamit Urfalı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtulamadı. Yaşamını yitiren Hamit Urfalı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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