Şanlıurfa'da komşu aileler arasında 'taşlı-sopalı-bıçaklı' kavga: 5 yaralı

ŞANLIURFA’da komşu iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgaya karışan bir ailenin mensupları zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştırıldı.Kavga, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde aynı binada oturan iki aile arasında meydana geldi. İddiaya göre, komşu aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine aralarında özel hareket polislerinin olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralılar ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Mahallede tepkiye yol açan kavga üzerine polis olayın daha fazla büyümemesi için kavgaya karışan bir aileyi zırhlı polis aracıyla olay yerinden uzaklaştırdı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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