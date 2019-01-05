Şanlıurfa'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA’nın Akçakale ilçesinde, kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Ahmet Adsız (20), hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Akçakale- Ceylanpınar yolu Arıcan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ahmet Adsız yönetimindeki 63 NF 854 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tafafından sıkıştığı yerden çıkartılan Adsız, Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adsız, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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