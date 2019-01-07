ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, işçiler ile öğrencilerin taşındığı servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Suruç Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Aysel Sunar (40), hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanelerde tedaviye alınan 13 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Şanlıurfa'da işçi ve öğrenci servisleri çarpıştı: 3 ölü, 13 yaralı (3)
ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, işçiler ile öğrencilerin taşındığı servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Suruç Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Aysel Sunar (40),...
ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ
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