Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan bekçi öldü

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, inşaat bekçisi Yaşar Dikbaş (61), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Badıllı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bekçilik yapan Yaşar Dikbaş, geceleri kaldığı inşaatta sabah saatlerinde elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti. İnşaatta gelen işçiler Yaşar Dikbaş'ı hareketsiz halde görünce sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Dikbaş'ın cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp morgunu gönderildi.