Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama (2)- Yeniden

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde aşırı yağış nedeniyle üzerine duvar devrilen akaryakıt istasyonundaki LPG tankerinde, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası yangın çıkarken, akaryakıt istasyonu ve park halindeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Bozova ilçe girişinde Yaşar Birkan'a ait akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; bölgede etkili olan yağış nedeniyle akaryakıt istasyonunun istinat duvarı LPG tankının üzerine büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından içi gaz dolu olan LPG tankında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. İlçede büyük panik yaratan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlama sonrası çıkan yangında alev topuna dönen LPG tankının söndürülmesi için itfaiye ekipleri uzun uğraşlar verdi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme çalışmasının ardından istasyonda park halindeki 1 kamyonet tanker, 1 traktör ve 3 otomobilin yanarak demir yığınına döndüğü görüldü.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürerken, ekipler patlama ile ilgili soruşturma başlattı.



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