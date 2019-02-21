Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 5 kişi tutuklandı (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla cinsel istismara uğradığı iddia edilen 14 yaşındaki E.A'nın ifadesi doğrultusunda ev ve işyerlerinde gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye...

Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 5 kişi tutuklandı (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI
Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla cinsel istismara uğradığı iddia edilen 14 yaşındaki E.A'nın ifadesi doğrultusunda ev ve işyerlerinde gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. İlçede tepkiye yol açan olayın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ., F.Ç., F.Ö., M.Y. ve İ.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

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