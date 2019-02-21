5 KİŞİ TUTUKLANDI
Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla cinsel istismara uğradığı iddia edilen 14 yaşındaki E.A'nın ifadesi doğrultusunda ev ve işyerlerinde gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. İlçede tepkiye yol açan olayın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ., F.Ç., F.Ö., M.Y. ve İ.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası: 5 kişi tutuklandı (2)
5 KİŞİ TUTUKLANDI Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla cinsel istismara uğradığı iddia edilen 14 yaşındaki E.A'nın ifadesi doğrultusunda ev ve işyerlerinde gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye...
5 KİŞİ TUTUKLANDI
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