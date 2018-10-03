Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu FETÖ/PDY'ye yönelik olarak operasyon düzenlendi. Samsun kent merkezi, Bafra ilçesi Sinop ve Kars'ta gerçekleştirilen baskınlarda daha önce örgüte bağlı kurumlarda çalıştıkları belirlenen 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları iddia edildi. Şüpheliler Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



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