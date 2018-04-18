Samsun'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

SAMSUN'da 'torbacı' olarak adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışmada bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüphelinin gözaltına alındğı operasyonda 351 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu niteliği bulunan hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



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