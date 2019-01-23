HASTANEYE YATIRILDI
Samsun'da, E.Ş. (11) adlı kız çocuğunu kaçırmaya çalışan ve ihbar üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen M.K.'nin hastanede akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığı araştırılıyor.
Samsun'da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye gözaltı (2)
HASTANEYE YATIRILDI Samsun'da, E.Ş. (11) adlı kız çocuğunu kaçırmaya çalışan ve ihbar üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Samsun Ruh...
HASTANEYE YATIRILDI
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