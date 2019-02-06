Samsun'da alkol alan grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, alkol alan grup arasında çıkan kavgada Ali S. (36), pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.Olay, saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre birlikte alkol alan Ali S. ile yanındakiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darp edilen Ali S., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Ali S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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