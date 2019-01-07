ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Karadeniz'de, Samsun'un 80 mil açığında Panama bayraklı yük gemisinin batmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 1 gemicinin daha cansız bedenine ulaştı. Ölü sayısı 2'ye çıkarken, ekipler 1 gemiciyi de kurtardı. Kurtarılan gemici sayısı 7 olurken, 4 gemicinin kurtarılma çalışmaları sürüyor.
Samsun açıklarında gemi battı; 2 ölü, 7 kişi kurtarıldı (3)
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ Karadeniz'de, Samsun'un 80 mil açığında Panama bayraklı yük gemisinin batmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 1 gemicinin daha cansız bedenine ulaştı. Ölü sayısı 2'ye çıkarken, ekipler...
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
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