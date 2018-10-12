Salihli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.Kaza saat 17.00 sıralarında, Akhisar-Denizli karayolu Köprülü Kavşak mevkiinde meydana geldi. Salihli'den Alaşehir istikametine giden Hüseyin Demirci yönetimindeki 03 VH 224 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen Melih Oktay İlgezli yönetimindeki 34 NE 2212 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Demirci yönetimindeki hafif ticari araç yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Melih Oktay İlgezli ve otomobilde bulunan Ferdi Erkaççı ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin Demirci yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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