Sakarya'da tutuklu emniyet eski müdürünün avukatından açıklama

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Ercan Özoğluöz'ün avukatı Özgür Akın, tutuklanan müvekkilinin, Adil Öksüz'ün yakalanması için kurulan özel ekipte yer almadığını, görevi sırasında 1000'e yakın kişi hakkında işlem yaptığını ve FETÖ'nün hedefi haline geldiğini kaydetti.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Ercan Özoğluöz'ün avukatı Özgür Akın, yazılı açıklama yaptı. Müvekkilinin 28 Haziran günü 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Ercan Özoğluöz 2016 yılı Nisan ayından itibaren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde açığa alındığı 26 Nisan 2017 tarihine kadar başarılı bir şekilde görevini yerine getirmiştir. Açığa alındığı 26 Nisan 2017 tarihinden gözaltına alındığı 20 Haziran 2018 tarihine kadarda Sakarya ilinde ikamet etmiş yani Eran Özoğluöz kaçmamış hakkındaki soruşturmaların akıbetini beklemiştir. Ercan Özoğluöz 15 Temmuz 2016 darbe girişimi öncesi ve sonrasında dünyanın en tehlikeli terör örgütü olan FETÖ/PDY'ye karşı Sakarya ili KOM müdürü olarak birçok operasyonu yönetmiş bine yakın kişi hakkında işlem yapmış ve neticesinde de FETÖ'nün hedefi haline gelmiştir. Bu nedenle de soruşturmanın titizlikle yürütülmesi müvekkilin kurban edilmemesi gerekmektedir. Ercan Özoğluöz geçmişte cemaat evleri olarak tabir edilen evlerde kalmamış, bu örgütün okullarında yurtlarında okumamış, bankasına hiçbir zaman para yatırmamış, gazete ve dergilerine üye olmamış, katalog evliliği yapmamış, ‘ByLock’ kullanmamış bir kişidir."

Ercan Özoğluöz'e, Adil Öksüz'ün yakalanmasıyla ilgili operasyonlar hakkında herhangi bir soru sorulmadığını kaydeden avukat Akın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Müvekkilimiz Ercan Özoğluöz'e Adil Öksüz adlı teröristin yakalanması ile ilgili operasyonlar hakkında tek bir soru sorulmamıştır. Müvekkilimiz Ercan Özoğluöz, Adil Öksüz adlı teröristin yakalanması için kurulan özel ekipte yer almamış ancak kendisine verilen görevleri de eksiksiz yerine getirmiştir. Yazılı ve görsel basında çıkan haberler müvekkilimizi yıpratmaya, FETÖ soruşturmalarını sulandırmaya yönelik olarak bir takım kişiler tarafından sızdırılan, çarpıtılmış ve müvekkilimiz ile alakası olamayan haberlerdir. Ercan Özoğluöz hakkında isnat edilen suçlamalara soruşturma aşamasında net olarak cevap vermiş kendisini savunmuştur. Ercan Özoğluöz kendisini yargının eline teslim etmiştir. Müvekkilimiz bu gün ne yazık ki Ferizli L Tipi Cezaevinde geçmişte operasyon düzenlediği kişilerle aynı koğuştadır. FETÖ'nün mutfağında hazırlanıp garsonları tarafından servis edilen belgelere istinaden yapılan suçlamaları geçmişte gördük, bu tip davalarda gizli tanıklarla nasıl kumpaslar kurulduğuna da şahit olduk. FETÖ halen ayaktadır ve bazı kumpaslar ile soruşturmalar sulandırılmak, akamete uğratılmak istenmektedir. Ercan Özoğluöz yargımıza güvenmektedir. Kişinin suçluluğu kesin hükümle sabit oluncaya kadar, suçlu sayılmamasını ifade eden suçsuzluk karinesini temel bir insan hakkı olarak görüp soruşturmanın ve kovuşturmanın sonucunu beklemek en doğru yol olacaktır."

Avukat Akın, dönemin Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş tarafından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, valiliği işgale yeltenen FETÖ mensuplarına karşı başarılı çalışmaları dolayısıyla Ercan Özoğluöz'e başarı belgesi verildiğini belirtti.



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