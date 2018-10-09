Sakarya'da 107 kilo esrar ele geçirildi

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ(Sakarya), () - SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 107 kilo 420 gram esrar ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütlü Akgöl Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda jandarmanın katıldığı operasyonda evlerde ve bahçelerde arama yapıldı. Muhammet Y., Mustafa Y., Musa Y., Metin Y.ve Aynur Y.'nin evlerinde yapılan arama sonucu 420 gram esrar, 4 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 tane kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bir evde 2 sobanın yakılarak yere serilen hint kenevirlerinin kurutulmaya bırakıldığı görüldü.

Şüphelilere ait evlerin bahçelerinde yapılan aramada ise çeşitli yerlere gizlenen plastik kovalar ve cam kavanozlara konulan 107 kilo esrar daha ele geçirildi.

Aynur Y., Muhammet Y. ve Musa Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Mustafa Y. ve Metin Y.'nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

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