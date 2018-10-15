Sahte parayla büyükbaş hayvan alırken yakalandılar

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde 34 bin 500 lira tutarındaki sahte banknot ile büyükbaş hayvan satın almak isteyen 4 kişi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde hayvan pazarında piyasaya sahte para sürüleceği bilgisi aldı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Kahramanmaraş'tan Gürçayır’a gelerek sahte parayla büyükbaş hayvan almak isteyen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, 630 adet 50 liralık 34 bin 500 lira tutarında sahte banknot ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şüphelilerin Kahramanmaraş'taki ikametlerinde yaptırılan aramalarda da ruhsatsız 5 av tüfeği ile 125 mermi bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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