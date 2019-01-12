Sahte evrakla engelli raporu alanlara operasyon: 23 gözaltı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL ()-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri usulsüz engelli raporu alarak kamuyu zarara uğratan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 23 kişiyi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz engelli raporu alarak kamuyu zarara uğratan kişilere yönelik 7 Ocak'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Öte yandan bu operasyonla birlikte 2018 yılında yapılan 5 operasyonda gözaltına alınan 152 kişiye işlem yapıldı.

60 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 60'ı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Gözaltına alınan 74 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 87 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Usulsüz engelli raporu alarak kamuyu zarar uğrattığı belirlenen firari 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

