'Sahte estetikçi' davasında bilirkişi raporu beklenecek

ADANA'da dudak dolgusu yaptığı hemşire Merve Keleş'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin hastanelik olmasına neden olduğu iddiasıyla 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira adli para cezasına çarptırılan Soner Gülnaz hakkında, 'yaralama' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Keleş'in dudak dolgusu sonucu yaralanmasıyla ilgili bilirkişiden raporun beklenmesi için duruşma ertelendi.

İddiaya göre, kendisini 'doktor' diye tanıtan Soner Gülnaz, değişik tarihlerde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire Merve Keleş (22), Z.U. (30), alnına botoks işlemi yapılan Güllü Sel (33) ile eşi Celal Sel'e (39) dudak dolgusu yaptı. Yapılan işlem sonrası 3 kadın hastanelik olurken Soner Gülnaz şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonunda 6 Mayıs 2017'de gözaltına alınıp, bu suçtan ve hakkındaki hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

Cezasını çektiği Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettikten sonra yakalanarak tekrar tutuklanan Soner Gülnaz hakkında Adana 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet', 'dolandırıcılık' ve 'taksirle yaralama' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemede pişman olduğunu söyleyen Soner Gülnaz'a; Merve Keleş ve Z.U.'yu dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl, 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet' suçundan da 2 yıl olmak üzere 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira da adli para cezası verdi. Güllü Sel ve eşi Celal Sel ise zarar görmediklerini ve sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirttikleri için her iki müşteki yönünden karar verilmedi. Sanığın 'taksirle yaralama' dosyası ise ayrıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Soner Gülnaz hakkında 'taksirle yaralama' suçundan 2 yıl hapis cezası istemiyle açılan davaya ise Adana 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurulamadığı için sanık Soner Gülnaz'ın savunması alınamadı. Hemşire Merve Keleş'in avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme hakimi, Keleş'in yapılan dudak dolgusu sonucu meydana gelen yaralanmasıyla ilgili bilirkişiden raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.



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