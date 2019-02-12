Sahte estetikçi cezaevinden kaçtı

ADANA'da, estetik operasyon yaptığı, aralarında hemşire Merve Keleş'in de bulunduğu 1'i erkek 4 kişinin hastanelik olmalarına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl hapis ve 4 bin 100 TL adli para cezasına çarptırılan kadın kuaförü Soner Gülnaz'ın, Ağrı Patnos Açık Cezaevi'nden firar ettiği ortaya çıktı. Gülnaz'ın 'taksirle yaralama' suçundan yargılandığı davanın görüldüğü mahkemenin hakimi, sanığın izinli olarak çıktığı cezaevine dönmeyerek firar ettiğini bu nedenle duruşmada SEGBİS ile hazır edilemeyeceğinin bildirildiğini söyledi.

İddiaya göre kendisini 'estetik uzmanı doktor' olarak tanıtan kadın kuaförü Soner Gülnaz, farklı tarihlerde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olan Merve Keleş'in de (22) aralarında bulunduğu 4 kişiye dudak dolgusu ile botoks yaptı. 3 kadın hastanelik olurken, Soner Gülnaz 6 Mayıs 2017'de gözaltına alındı. Hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Gülnaz, tutuklandı. Konulduğu Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda firar ettikten sonra yakalanarak, ikinci kez tutuklanan Soner Gülnaz hakkında Adana 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a Muhalefet', 'Dolandırıcılık' ve 'taksirle yaralama' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme, sanığa Merve Keleş ve mağdurlardan Z.U.'ya yönelik dolandırıcılık suçundan 4 yıl, 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet' suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 6 yıl hapis ve 4 bin 100 TL adli para cezası verdi. Soner Gülnaz'ın mağdurlarından Güllü Sel ve eşi Celal Sel ise şikayetçi olmadı. 'Taksirle yaralama' suçundan oluşturulan dosya ayrıldı.

İZİNLİ OLARAK ÇIKIP DÖNMEMİŞ

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle yaralama' suçundan görülen davanın bugünkü duruşmasında hakim, sanık Soner Gülnaz'ın hırsızlık suçundan dolayı yattığı Ağrı Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktını, bir daha dönmeyerek firar ettiği için Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilemeyeceğinin bildirildiğini söyledi. Müşteki hemşire Merve Keleş'in de katılmadığı duruşmada hakim, sanık Soner Gülnaz hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.



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