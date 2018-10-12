Sahte doktor operasyonla yakalandı (2)

TUTUKLANDI Antalya'da kendisini 'Kardiyoloji doktoru Semih' diye tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen S.Ö., ifadesinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.