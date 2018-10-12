TUTUKLANDI
Antalya'da kendisini 'Kardiyoloji doktoru Semih' diye tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen S.Ö., ifadesinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sahte doktor operasyonla yakalandı (2)
TUTUKLANDI Antalya'da kendisini 'Kardiyoloji doktoru Semih' diye tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen S.Ö., ifadesinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
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