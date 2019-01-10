Rüzgarda baca devrildi, evin çatısı yandı

İZMİT'te şiddetli rüzgarda bacanın devrilmesi sonucu tek katlı evin çatısında yangın çıktı. Çatıda bulunan samanların tutuşmasıyla büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmit Gündoğdu Mahallesi Molla Recep Sokak'ta Hüseyin Yorgun'a ait tek katlı evin bacası şiddetli rüzgarın etkisi ile devrildi. Evde kimsenin olmadığı sırada bacanın devrilmesi ile başlayan yangın, çatıda bulunan samanlara sıçrayınca alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Evin çatısında hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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