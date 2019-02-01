Rus gemisindeki yaralı, botla alınıp, hastaneye ulaştırıldı

Kadir ÖZEN/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarından geçen, Rusya bayraklı gemideki personelden 1'i, düşerek yaralanınca yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Gemiden alınan yaralı, kıyıda kendisi için çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çeşme açıklarında seyir halindeki Rusya bayraklı ticari gemide düşme sonucu yaralanan Rus personel için çarşamba günü saat 22.00 sıralarında, yardım talebinde bulunuldu. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, botla sağlık personeli eşliğinde yaralı Rus'u gemiden aldı. Çeşme Limanı'nda bekletilen ambulansa alınan Rus yaralı, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Rusya uyruklu yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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