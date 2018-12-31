Ruhsatsız tabancayla yakalanan Suriyeli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında Suriye uyruklu S.M.M. üzerinde rahsatsız tabanca ile yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa ilçesindeki Tuğlalı park civarında asayiş uygulama yaptı. Kimliği kontrol edilen Suriye uyruklu S.M.M.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü.

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