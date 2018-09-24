Reyhanlı saldırısının faili Nazik sorgusunda 24 ismi teşhis etti (1)

Özkan ARSLAN / ANKARA () - REYHANLI saldırısının faili Yusuf Nazik, sorgusunda 24 ismi teşhis etti. Bu kişilerden 14'ü saldırıyla alakalı kişiler. Savcılık 14 kişiden firari olan bazı sanıklarla ilgili yakalama kararı çıkartacak.