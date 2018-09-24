Reyhanlı saldırısının faili  Nazik sorgusunda 24 ismi teşhis etti (1) 

  Özkan ARSLAN / ANKARA () - REYHANLI saldırısının faili Yusuf Nazik, sorgusunda 24 ismi teşhis etti. Bu kişilerden 14'ü saldırıyla alakalı kişiler. Savcılık 14 kişiden firari olan bazı sanıklarla ilgili yakalama kararı çıkartacak. 

Reyhanlı saldırısının faili  Nazik sorgusunda 24 ismi teşhis etti (1) 

 

Özkan ARSLAN / ANKARA () - REYHANLI saldırısının faili Yusuf Nazik, sorgusunda 24 ismi teşhis etti. Bu kişilerden 14'ü saldırıyla alakalı kişiler. Savcılık 14 kişiden firari olan bazı sanıklarla ilgili yakalama kararı çıkartacak. 

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