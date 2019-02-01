Rekor uyuşturucu ile yakalanan çete, kendi haberleşme ağını kurmuş

ERZURUM'da Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili tutuklanan baron ve 2 uyuşturucu tacirinden, özel telefon ile Türkiye'de kullanılmayan ilk kez görülen SIM kart çıktı. Zehir tacirlerinin yakalanmamak için Türkiye'deki GSM şirketlerinin dışındaki SIM kartı kullandığı belirlendi. Türkiye'de nadir kullanılan telefonlarda ise WhatsApp benzeri mesajlaşma programı yüklü olduğu görüldü. İlk kez karşılaşılan gizli haberleşme programı, polisler tarafından deşifre edilmeye çalışılıyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. Ekipler, İstanbul'a seyir halinde olan mermere benzeyen florit madeni yüklü TIR'da narkotik köpeği ile arama yaptı. TIR'ın dorse kısmında 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. Yapılan araştırmada, Şahin D. idaresindeki İran'dan gelen TIR'ın 24 Ocak 2019 günü saat 14.50'de Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edildi. Uyuşturucunun, sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmesi için demir, çelik üretiminde güçlendirici olarak kullanılan florit madenleri arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucunun İstanbul üzerinden Avrupa'ya nakledileceği öğrenildi.

FİLM GİBİ OPERASYON YAPILDI

Büyük titizlikle yaklaşık 6 saat eroinleri florit madenleri içerisinden ayıklayan polisler, film gibi operasyonun ikinci ayağına geçiş yaptı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ve narkotik timleri, TIR şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderme kararı aldı. Eroinlerin boşaltıldığı TIR, polisler eşliğinde alıcı konumundaki kişilere ulaşılabilmesi için, 25 Ocak sabahı yola çıktı. Şahin D.'nin yanında giden polisler, İstanbul'a geldiğinde şoför ile irtibata geçen alıcı konumundaki ilk kişiye ulaştı. Tarihi uyuşturucu operasyonunda ilk alıcı konumundaki zehir tacirini gözaltına alan polisler bu kez, aynı yöntemle ikinci alıcı ile irtibat kurdu. Eroinlerin sorunsuz olarak nakli sağlanmış gibi yapılarak çete lideri olan baron Mehmet Zeki F.'nin kimliği tespit edildi. Mehmet Zeki F.'nin yurt dışına kaçacağını öğrenen ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önlem alarak baronu da kısa sürede yakaladı. Uyuşturucu çetesini çökerten ekip, şoför Şahin D., alıcı konumundaki Hacı K., Saruhan Ö. ve baron Mehmet Zeki F.'yi gözaltına aldı. Hacı K.'ya ait lojistik firmasında yapılan aramada, Erzurum'da ele geçen eroin ile aynı özellikte 4 parça uyuşturucu ve 27 bin 800 dolar ile 100 euro ele geçirildi.

4 ZANLI DA CEZAEVİNE GİRDİ

3 gün süren başarılı operasyonla yakalanan TIR şoförü Şahin D. ile birlikte baron Mehmet Zeki F. ve örgüt üyeleri Hacı K., Saruhan Ö. İçişleri Bakanlığı'na ait özel jet ile Erzurum'a getirildi. Özel harekât polisleri eşliğinde zırhlı araçlarla taşınan uyuşturucu çetesi sorguları için emniyete götürüldü. Şahin D., 28 Ocak, Hacı K. ile Saruhan Ö. 29 Ocak, uyuşturucu baronu Mehmet Zeki F. de 30 Ocak günü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Baron ve diğer 3 zanlı Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kondu.

ÇETENİN HABERLEŞME AĞI

Öte yandan uyuşturucu çetesi ile ilgili polis önemli bilgilere ulaştı. Polis, şoför Şahin D. dışındaki 3 kişinin üzerinden çıkan Türkiye'de nadir görülen hepsi aynı olan telefonlara el koydu. Telefonlarda yapılan incelemede kullanılan SIM kartın da özel olduğu görüldü. Çetenin, yakalanmamak için Türkiye'deki GSM şirketlerinden farklı SIM kart kullandığı tespit edildi. Ekipler, telefonlar içerisinde özel bir mesajlaşma programı olduğunu belirledi. İlk kez görülen WhatsApp benzeri mesajlaşma programının deşifre edilmesi için polisler, çalışma başlattı. Polis ekipleri, uyuşturucu çetesinin haberleşme ağını çökertip, ticaretin arkasında örgüt bağlantısı olup olmadığını araştıracak.

UYUŞTURUCULARIN TAŞINMASI İÇİN ŞİRKET KURULMUŞ

Yapılan araştırmada zehir tacirlerinin, uyuşturucuların sevkini kolaylaştırmak için florit madeni şirketi kurduğu ortaya çıktı. Kurulan bu şirket ile mermere benzer parçalar halindeki florit madenleri arasında uyuşturucunun taşındığı belirlendi. Piyasa değeri 700 milyon TL olduğu belirtilen eroinlerin, 25 bin 834 parça haline getirilme aşamasının oldukça zahmetli olduğu ve paketleme işleminde çok sayıda zehir tacirinin görev aldığı düşünülüyor.

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