Rekor eroin operasyonunda, gümrük müşavirliği şirketi sahiplerine tutuklama

ERZURUM'da geçen hafta ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki eroinin zulalandığı TIR'ın, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş işlemlerini yapan gümrük müşavirliği şirketinin sahipleri A.Ö. ve E.E., 'uyuşturucu maddet ticareti' suçundan tutuklandı. Böylece operasyonda tutuklananların sayısı 6'ya yükseldi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçen 25 Ocak'ta uygulama noktasında durdurulan TIR'da, 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. Polisin dikkatiyle, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki eroinle ilgili uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen Mehmet Zeki F., çete üyeleri oldukları ileri sürülen Hacı K. ve Saruhan Ö. ile TIR şoförü Şahin D. tutuklandı.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, olayla ilgili soruşturmayı genişletti. Uyuşturucunun ele geçirildiği TIR'ın Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş işlemlerini yapan firma sahipleri hakkında geçen 30 Ocak'ta savcılık tarafından gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, TIR'ın işlemlerini yapan gümrük müşavirliği şirketi sahipleri A.Ö. ve E.E. ile çalışanları M.Ö. gözaltına alınarak Erzurum'a getirildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen A.Ö. ve E.E., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı. Çalışan M.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Böylece tarihi uyuşturucu operasyonuda tutuklananların sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

OPERASYON GEÇEN HAFTA YAPILMIŞTI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. Ekipler, İstanbul'a seyir halinde olan mermere benzeyen florit madeni yüklü TIR'da narkotik köpeği ile arama yaptı. TIR'ın dorse kısmında 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. Yapılan araştırmada, Şahin D. idaresindeki İran'dan gelen TIR'ın 24 Ocak 2019 günü saat 14.50'de Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edildi. Uyuşturucunun, sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmesi için demir, çelik üretiminde güçlendirici olarak kullanılan florit madenleri arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucunun İstanbul üzerinden Avrupa'ya nakledileceği öğrenildi.

Büyük titizlikle yaklaşık 6 saat eroinleri florit madenleri içerisinden ayıklayan polisler, film gibi operasyonun ikinci ayağına geçiş yaptı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı ve narkotik timleri, TIR şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderme kararı aldı. Eroinlerin boşaltıldığı TIR, polisler eşliğinde alıcı konumundaki kişilere ulaşılabilmesi için, 25 Ocak sabahı yola çıktı. Şahin D.'nin yanında giden polisler, İstanbul'a geldiğinde şoför ile irtibata geçen alıcı konumundaki ilk kişiye ulaştı. Tarihi uyuşturucu operasyonunda ilk alıcı konumundaki zehir tacirini gözaltına alan polisler bu kez, aynı yöntemle ikinci alıcı ile irtibat kurdu. Eroinlerin sorunsuz olarak nakli sağlanmış gibi yapılarak çete lideri olan baron Mehmet Zeki F.'nin kimliği tespit edildi. Mehmet Zeki F.'nin yurt dışına kaçacağını öğrenen ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önlem alarak baronu da kısa sürede yakaladı. Uyuşturucu çetesini çökerten ekip, şoför Şahin D., alıcı konumundaki Hacı K., Saruhan Ö. ve baron Mehmet Zeki F.'yi gözaltına aldı. Hacı K.'ya ait lojistik firmasında yapılan aramada, Erzurum'da ele geçen eroin ile aynı özellikte 4 parça uyuşturucu ve 27 bin 800 dolar ile 100 euro ele geçirildi.

4 ZANLI DA CEZAEVİNE GİRDİ

3 gün süren başarılı operasyonla yakalanan TIR şoförü Şahin D. ile birlikte baron Mehmet Zeki F. ve örgüt üyeleri Hacı K., Saruhan Ö. İçişleri Bakanlığı'na ait jet ile Erzurum'a getirildi. Özel harekât polisleri eşliğinde zırhlı araçlarla taşınan uyuşturucu çetesi sorguları için emniyete götürüldü. Şahin D., 28 Ocak, Hacı K. ile Saruhan Ö. 29 Ocak, uyuşturucu baronu Mehmet Zeki F. de 30 Ocak günü çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Baron ve diğer 3 zanlı Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

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