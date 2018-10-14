Rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

HİLVAN (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Siverek- Hilvan karakolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Bir rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan Mehmet Ali T.'nin kullandığı 34 KB 9107 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ile serviste bulunan 8 öğrenci yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahalede bulunup, kent merkezi ve ilçelerdeki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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