Rahip Brunson, serbest (6)

RAHİP BRUNSON EVİNDE

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan sabah geldiği siyah camlı zırhlı araçla ayrıldı. Brunson'a güvenlik nedeniyle zırhlı araçlar ve polis eşlik etti. Brunson'ın aracı orta hızda ilerledi, bir ara trafik sıkışıklığı yaşandı. Brunson'ın bulunduğu araca eşlik eden diğer araçlar trafiği açtı.

ABD'li rahip Brunson, ardından 25 Temmuz'dan bu yana ev hapsinde tutulduğu, Konak'ın Alsancak Işılay Saygın Sokağı'ndaki apartmanın önüne geldi. 79 gündür ev hapsinde olan Brunson, sabah saat 05.45'te yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü duruşmanın ardından, yine aynı güvenlik önlemleri altında sivil araçla evinin önüne getirildi.

Rahip Brunson, elinde duruşma evrakının olduğu düşünülen çanta ile yanındakilerle konuşarak doğrudan evine girdi. Brunson'ın evinin balkonunda, uzun süre önce asılan Türk bayrağının hâlâ durduğu görüldü.

Rahip Andrew Craig Brunson'ın evinin önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, Işılay Saygın Sokağı'nın giriş ve çıkışlarını araç trafiğine kapattı. Çevik Kuvvet ekipleri de sokağın giriş ve çıkışlarını tuttu. Rahibin serbest bırakılacağını öğrenen bazı vatandaşlar da sokakta bir süre Brunson'un gelmesini bekledi.

BRUNSON'UN GÖREV YAPTIĞI KİLİSEDE 'KAPALIYIZ' YAZISI

Rahip Brunson'ın duruşmasının olduğu gün, görev yaptığı kilisedeki yazı da dikkat çekti. Alsancak'taki Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'nin kapısına, üzerinde 'Değerli misafirlerimiz, bugün özel bir toplantı olduğu için kapalıyız' yazısı asıldı. Normalde hafta içi açık olan kilisenin kapalı olması, gelenleri şaşırttı.



Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()



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