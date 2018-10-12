BRUNSON, EVİNE GELDİ
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, saat 18.10'da Alsancak semtindeki evine geldi. Brunson, araçtan inip hızla evine girdi.
İZMİR, ()
Rahip Brunson, serbest (4)
BRUNSON, EVİNE GELDİ İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew...
BRUNSON, EVİNE GELDİ
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