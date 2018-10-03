Rahip Brunson'ın avukatı AYM'ye başvurdu (3)

'TAZMİNAT TALEBİ YOK'

Rahip Andrew Craig Brunson'un Avukatı İsmail Cem Halavurt, dava geçmişini anlattığı başvuru dosyasının sonunda, "Başvurucunun tazminat talebi yoktur. Yine harç ve masraflar ile vekalet ücreti talebi bulunmamaktadır. İşbu nedenle, ihlal ile ilgili olarak yazılı taleplerimizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz. Başvurumuzun duruşmalı olarak incelenmesini, başvurucu halen ev hapsinde olması sebebiyle başvurunun öncelikli ele alınmasını ve tedbir kararı verilmesini talep ederiz. Tedbir talebi ile ilgili olarak, özellikle Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluk süreleri ile ilgili 4 Temmuz 2013 tarihli iptal kararı da (Esas: 2012/100 karar: 2013/84) dikkate alınarak başvurucunun ev hapsi kararının kaldırılmasını talep ederiz. Başvurumuzun kabul edilerek başvurucunun ev hapsinde tutulmasının hukuka aykırı olduğunun tespiti ile anayasanın 19 ve AİHS'nin 5'inci maddelerinin ihlal edildiğinin tespitine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz" denildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi.

BARARISIZ DARBE TEŞEBBÜSÜNDEN ÜZÜNTÜ DUYMUŞ

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk, geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi, ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız" mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi.

TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVİRİLDİ

Mahkeme, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Ev hapsinin kaldırılması için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuru reddedilmiş, üst mahkeme olarak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için ikinci kez ret kararı çıkmıştı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

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