Proje müdürünü öldüren taşeron firma sahibi adliyede (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir Teknik Üniversitesi kampüsündeki kongre merkezi inşaatıyla ilgili sözleşmesi iptal edildiği için tartıştığı proje müdürü Suna Yazıcıoğlu'nu tabancayla öldüren taşeron firmanın sahibi Abdullah Dip, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Pişman olduğunu söyleyen Dip, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.



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