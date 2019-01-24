Pompalı tüfekli intiharı polis önledi

Uğur AYDIN- Selçuk BAŞAR/TRABZON, () - TRABZON’da boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkışan Ö.D. (41), çalılık alandan yaklaşan çelik yelekli polislerin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Beşirli Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu mevkiindeki ağaçlık alanda meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü iddia edilen Ö.D., yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Ailesinin durumu 155'e bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çelik yelek giyerek önlem aldı, intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuçsuz kalınca, çelik yelekli sivil polisler, çalılık alandan gizlice Ö.D.'nin yanına yaklaştı. Çalıların arasında kendisini fark ettirmeyen polisler, bir anlık dalgınlığından faydalandıkları Ö.D.'nin elindeki tüfeği aldı.

İntihar girişimi engellenen Ö.D., sağlık kontrolünün ardından da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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