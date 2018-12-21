Polisten öğrenci evine baskın: 1 tutuklama, 9 gözaltı

ÇORUM'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kentte öğrenci evine düzenlenen operasyonda, 40 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla S.D, E.A, S.D, Y.B, M.A, M.Y, G.A, S.Y. ve O.T. adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 55 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar maddesi ve bir adet ruhsatsız tabanca bulundu. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden evinde 40 adet ecstasy hap ele geçirilen O.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, G.A. ve S.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

