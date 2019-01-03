Polisten kaçmaya çalışırken ayağını burkunca yakalandı

TOKAT'ta, 25 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan Sabri Sorgel. (38) polisten kaçmaya çalışırken ayağını burktu. Polis tarafından yakalanan Sorgel, cezaevine gönderildi.

Tokat ve bazı ilçeleri ile Amasya'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve tehdit gibi 21 ayrı suça karışan Sabri Sorgel hakkında çeşitli mahkemelerde dava açıldı. 2 yıl önce karara bağlanan davalarda sanık Sorgel hakkında toplam 25 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak tutuksuz yargılanan sanık, yakalanamadı. Polisin takibiyle sanık Sabri Sorgel'in Tokat’ta olduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen asayiş şubesi ekipleri, şüphelinin içinde olduğu aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü araçla kent merkezindeki ara sokaklara girdi. Bir ara bulunduğu araçtan inen Sabri Sorgel, Büyükbeybağı Mahallesi'nde bulunan metruk bir bina içerisine saklandı. Takibi sürdüren ekipler Sabri Sorgel'i saklandığı yerde buldu. Bu sırada polis ekiplerinden tekrar kaçmaya çalışan Sorgel sağ ayağını burktu. Gözaltına alınan Sabri Sorgel, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanığın adliyeye getirilirken sekerek yürüdüğü gözlendi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Sabri Sorgel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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