TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta, 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, peşindeki polisleri fark edince önce aracıyla sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken, saklandığı ahırda yakalanan Hüseyin G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.
Polisten kaçan şüpheli, ahırda yakalandı (2)
TUTUKLANDI Kahramanmaraş'ta, 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, peşindeki polisleri fark edince önce aracıyla sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken, saklandığı ahırda yakalanan Hüseyin G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi...
TUTUKLANDI
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