Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, yol kapatılarak yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, TEM yolundaki polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü Batuhan Kara, 25 kilometrelik kovalamacanın ardından yol kapatılarak, durduruldu. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilen Kara'ya, 4 bin 279 liralık para cezası kesildi.

TEM yolundan İstanbul yönüne giden Batuhan Kara, yönetimindeki 06 FK 2305 plakalı otomobille Çaydurt mevkisindeki kontrol noktasında, saat 12.30 sıralarında, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Polis ise sürücünün peşine düştü. Yolda otomobille hızla giden Kara, polisin uyarılarına rağmen durmayarak, kaçmayı sürdürdü. Kara'nın yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, güzergah üzerinde önlem aldı. Ekipler, sürücünün kaçmasını engellemek için TEM yolunun Abant kavşağı geçişini trafiğe kapattı. Yaklaşık 25 kilometre kaçan Kara, kavşakta durdurularak, yakalandı. Polis, araçtan indirdiği Kara'nın üzerinde ve otomobilde arama yaptı, suç unsuruna rastlamadı. Batuhan Kara'nın ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi. Kara'ya 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 2 bin 18 lira, "'Dur' ihtarına uymamak"tan da 243 lira ceza kesildi. Ayrıca aracın ruhsat sahibine de 2 bin 18 liralık para cezası uygulandı. Batuhan Kara, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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