Polisten "kaçak tütün" operasyonu

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda 455 bin TL değerinde 2 kilo 525 gram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün mamülü kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 5 -10 Ekim 2018 tarihleri arasında Fatih ve Şişli'de işyerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri 455 bin TL olan 2 kilo 525 gram kaçak nargile tütünü ele geçirdi, 2 şüpheli de gözaltına aldı. 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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