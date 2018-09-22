Polisi, suç delillerini almak istediği için bıçaklamış

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde polis memuru Şenol Gültekin'in (42) erkek arkadaşıyla kavga eden Ş.D. (25) tarafından bıçakla yaralanması olayıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Olaya müdahale eden Gültekin'in, erkek arkadaşının ateşlediği silahtan çıkan suç delili mermi kovanlarını almak isterken Ş.D. tarafından bıçaklandığı, ortaya çıktı. Polis memuru Gültekin ile kendisini korumak için vurduğu Ş.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

​Olay, gece yarısı sırasında Küçükada Mahallesi 2242 Sokak'ta meydana geldi. Ş.D., bir süredir sorun yaşadığı erkek arkadaşı A.M.'nin oturduğu adrese gitti, evinin önünde bağırıp küfretmeye başladı. Evinden çıkan A.M. de elindeki silahla havaya ateş ettikten sonra kaçtı. Kadifekale Polis Merkezi'nde görev yapan, yatalak annesinin bakımını yapabilmek için uzun süreli izne ayrılan polis memuru Şenol Gültekin, arkadaşlarıyla sokakta otururken, silah sesleri üzerine panik yaşayan kadın ve çocukların yardım istemesi üzerine olay yerine gitti. Polis memuru burada silahla ateş ettikten sonra kaçan A.M.'nin tabancasından çıkan kurşun kovanlarını toplayan Ş.D.'ye müdahale etti. Ş.D., elindeki boş kovanları almaya çalışan Şenol Gültekin'i 4 yerinden bıçakladı. Büyük acı yaşayan polis memuru da kendisini korumak için beylik tabancasıyla ateş etti. Ş.D. de karnına isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru Şenol Gültekin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ş.D. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaydan sonra kaçan A.M.'nin yakalanması içini araştırmaların sürdüğü açıklandı.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bu arada olaydan sonra isimlerini vermek istemeyen mahalle sakinleri de yaşananları anlattı. Olayın gören mahalle sakinlerinden birisi, "Sokakta bağırış oldu. Bir kadının bağırıp çağırıp küfür etmesiyle beraber polisler mahalleye geldi. Sonra polis memuru bıçaklandı. Zaten vurulan polis, bizim evin hemen ilerisinde oturuyor. Bıçağı saplamış polise, polis de kendisini savunmak için onu vurmuş" dedi.

Bir başka görgü tanığı olan kadın ise, "Kavga sırasında kurşunlardan birisi evimizin kapısına isabet etti. Bir kadın bağırdı, çağırdı, çatışma oldu. Kadın sürekli herkese küfrediyordu. Polis memuru geldi sonra hatta biz de kızdık, 'İnsanları rahatsız ediyorsunuz' dedik. Kurşun kapımıza geldi. Çocuklarım sonradan geldi. Kurşunlar isabet edebilirdi, çocuklarım yatıyordu bize isabet edebilirdi" diye konuştu.

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