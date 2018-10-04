Polis, sahte kadın hesabı açıp, kapkaççıları yakaladı

ADANA'da, 5 ayrı kapkaç olayına karışan şüpheliler, sosyal medya üzerinden kadın profili açıp, onlarla iletişime geçen polisler tarafından yakalandı. Randevu noktasına gelen şüpheliler, gözaltına alındı.Motosikletli Muhammet A. (21) ve Gökhan B. (18) 27 Eylül günü Y.C,'nin (15) elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldı. Şüpheliler bu olayın ardından, üniversite öğrencisi Burcu A.'nın (19) çantasını almak istedi. Direnen genç kızı yerde sürükleyen şüpheliler, çantayı alamayınca olay yerinden kaçtı. Gece saatlerinde Aytül H.'nin (28) yanına yaklaşan şüpheliler, bu kez selfie çeken genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.Şüpheliler, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Polis araştırmalarını sürdürürken, Muhammet A. ve Gökhan B. bu kez A.B.A.'nın (15) konuştuğu cep telefonunun alarak kaçtı. Polisin ifadesine başvurduğu A.B.A., şüphelilerden birinin boynunda 'Kral Tacı' dövmesi olduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, boynunda dövme olan 400 sabıkalıyı tek tek inceledi. Güvenlik kamerası kayıtları ve fotoğraflardan eşleşme yapan ekip, şüphelinin Gökhan B. olduğunu saptadı.POLİS, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇİP YAKALADIGökhan B.'nin adresine giden ekipler, şüphelinin ailesiyle sorunları olduğunu ve uzun süredir eve gitmediğini öğrendi. Arandıklarından habersiz olan şüpheliler, bir gün sonra da sabah okula gitmek için servis bekleyen D.B.C,'nin (13) müzik dinlediği cep telefonunu yine aynı yöntemle alıp kaçtı.Polis ekipleri, olayın ardından şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Sosyal medyada sahte kadın profili ile hesap açan polis ekipleri, Gökhan B. ile iletişime geçti. Polis memuru, 'Dövmeni çok beğendim. Ben de bu dövmeden yaptırmak istiyorum, dövmeni yakından görebilir miyim? dedi. Gökhan B., kadın sandığı polislere randevu verdi. Ekipler, şüphelilerin kaçmaması için buluşma noktasında, Seyhan Nehri kıyısında tedbir aldı. Polisler, seyyar satıcı kılığına girdi. Buluşma noktasına gelen Gökhan B., kadın sandığı polise 'Neredesin' diyerek mesaj attı. Polis de 'Lavabodayım, hazırlanıyorum' diyerek karşılık verdi. Bulundukları kafeteryadan çıkan şüpheliler, ekipler tarafından yakalandı.Emniyete götürülen Muhammet A. ve Gökhan B. sorgularında suçlarını itiraf etti. Cep telefonlarını sattıklarını söyleyen şüpheliler sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

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