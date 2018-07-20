Polis Müdüründen Alkışlanacak Sözler

Kayseri ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 4 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için dün mezuniyet töreni yapıldı. Törendeki konuşmalar gurur vericiydi…

ÖNEMLİ ÖĞÜTLER VERDİ

Kayseri'deki konferans salonunda konuşan POMEM Müdürü Metin Tanrıver, milyonların duygularına tercüman olan uyarılar yaptı.Müdür Tanrıver yeni mezunlara şu öğütleri verdi:

DEVLETE BAĞLI OLUN

“Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Sizlerin bağlı olacağı tek bir yer vardır, o da devlettir…”Kayseri'deki merkezin konferans salonunda düzenlenen 2018 eğitim öğretim yılı 21. dönem yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver, aileleri tarafından kendilerine teslim edilen gençleri, eğiterek yarınlara hazırladıklarını belirterek böyle iyi bireyler yetiştirdikleri için öğrencilerin ailelerine teşekkür etti.

Tören sonunda çekilecek kurayla görev yerleri belirlenecek öğreniclere meslek hayatları boyunca devlete sadakatten ayrılmamaları tavsiyesinde bulunan Tanrıver, şunları kaydetti: “Gerek meslek, gerekse sivil hayatınızda asli görevlerinizden olan; yoksula, düşküne, garibana, yardıma muhtaç olanlara hizmet etmeyi, kendinize düstur edineceksiniz. Sevgili gençler, herkesin mutlaka bir hedefi olmalıdır. Hayatınızın sonunda nerede olacağınızı bilmek istiyorsanız, nereye gittiğinizi bilmek zorundasınız. Bu nedenle meslek hayatınızda kendinize doğru hedefler belirleyin. Hedefe ulaşmada, aldığınız eğitim, iradeniz, azminiz ve kararlılığınız size yol gösterecektir.”

‘DEVLETE LAF SÖYLETMEYİN'

Kayseri POMEM Müdürü Metin Tanrıver konuşmasını şöyle sürdürdü: “Başarılı olma adına dikilecek, dik duracak, engelleri bir bir aşacaksınız. Dürüst olacaksınız, kimsenin hakkını yemeyeceksiniz, kimsenin hakkını da kimseye yedirmeyeceksiniz. Amirlerinize, üstlerinize, meslektaşlarınıza, ailelerinize ve halkımıza saygılı olacaksınız. Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir. Hiç kimseye devlete el kaldırtmayacaksınız, devlete laf söyletmeyeceksiniz. Devlete yan baktırmayacaksınız. Devlete isyan eden hainleri topyekun imha edeceksiniz. Gücünüzü mutlaka adaletten, hukuktan, haktan ve halktan alacaksınız.”

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 10:29