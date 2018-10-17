Polis memuru Ümran'ı öldüren meslektaşı için müebbet istendi

ANTALYA'da meslektaşı Ümran Yetişgen'i (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum edilen polis memuru Said Şahin'in (24) davası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülmeye başlandı. İstinaf savcısı Şahin için ömür boyu hapis istedi.Olay, geçen yıl 19 Temmuz'da Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3873 Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 21 Mart'ta ilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne atanan Ümran Yetişgen, meslektaşlarının kaldığı apartmanda daire kiraladı. Yetişgen, olay günü arkadaşı polis memuru Said Şahin'in evine eşya bırakmaya gitti. Polis memuru Yunus Y.'nin de bulunduğu odada 3 arkadaş sohbet ederken, iddiaya göre Said Şahin temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancasını kılıfına koyarken bir anda ateş aldı. Kurşun, karşı koltukta oturan Ümran Yetişgen'in sol göğsünden girip sırtından çıktı.Panikle dışarı çıkan Said Şahin, “Arkadaşımı vurdum, yardım edin. Buranın adresini bilmiyorum. Ambulans çağırın" diye yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümran Yetişgen'i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yetişgen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Said Şahin ve arkadaşı Yunus Y. gözaltına alındı. Yunus Y., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Said Şahin ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Said Şahin, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaydan 6 ay sonra görülen ilk duruşmada, o sırada yanlarında olan Yunus Y.'nin hedef gözeterek ateş ettiğini belirtmesi üzerine tutuklandı. 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Said Şahin, 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Yetişgen ailesinin avukatı Merve Can Harcola Doğan, davayı istinaf mahkemesine taşıdı.DAVA İSTİNAF MAHKEMESİNDEDava, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülmeye başlandı. Bugünkü duruşmaya Ümran Yetişgen'in babası Cafer Yetişgen, annesi Elif Yetişgen, kardeşleri ve avukatı Merve Can Harcola Doğan ile tutuklu sanık Said Şahin ve avukatı katıldı. Sanık Şahin daha önceki ifadesini tekrarlayarak, Ümran Yetişgen'in ölümünün, boş olduğunu düşündüğü silahın kazayla ateş alması sonucu meydana geldiğini söyledi. Ümran Yetişgen'in anne, baba, kardeşleri ve avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istedi.SAVCI MÜEBBET İSTEDİKısa aranın ardından istinaf savcısı mütalaasını açıkladı. Sanığın, silahın kaza ile ateş aldığı şeklindeki savunmalarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu, olayın tek ve tarafsız tanığı olan Yunus Y.'in beyanlarına itibar edilmesi gerektiğini söyleyen cumhuriyet savcısı, Said Şahin'in 'kasten insan öldürme suçu'ndan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya savunma için süre istedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

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