Polis kurşunuyla ölen gencin babası, karara isyan etti

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da polisten kaçarken açılan ateşle vurulup ölen Ferit İli'nin (17) babası Celal İli, tutuksuz yargılanan 4 polis memurundan 3'ünün beraat etmesine, 1'nin de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi. Celal İli, "Mahkeme 'Ben kahraman Türk polisiyim' diyen sanığa 20 ay ceza veriyor. Çocuk katili nasıl kahraman olur?" diyerek, kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Alanya'daki ailesinin yanına gitmek için 18 Temmuz 2016 tarihinde, uçakla Antalya'ya gelen Ferit İli, havalimanında taksiye bindi. İli'nin durumundan şüphelenen taksi durağındakiler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine İli'nin içinde bulunduğu taksi, havalimanı girişindeki nizamiye kapısı önünde durduruldu. Hakkında yakalama kararı bulunan Ferit İli, kendisinden kimlik talep edilmesi üzerine taksiden inerek kaçmaya başladı. İli, 'Dur' ihtarına uymayınca, kendisini takip eden polisler havaya ateş etti. İli, havalimanı duvarlarını çevreleyen tel çitleri tırmanarak kaçmayı sürdürdü.

KURŞUN BULUNAMADI

Polisin ateşi sonucu yaralanan Ferit İli, hastanede yaşamını yitirdi. İli'nin vücuduna giren mermi çekirdeğinin, sağ köprücük kemiğinden çıkarak, vücudunu terk ettiği belirlendi. Yapılan aramalara rağmen İli'nin ölümüne neden olan mermi çekirdeği bulunamadı.

Ferit İli'nin ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan polis memurları H.S., E.S., H.U. ile Ali Aktoz hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ve 'Çocuk Koruma Kanunu'nu ihlal'den ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

3'ÜNE BERAAT, 1'İNE CEZA

Davanın karar duruşmasında, son sözü alınan sanıklardan H.S., olay günü havaya ateş ettiğini, suçsuz olduğunu belirterek beraatını istedi.

Sanık Ali Aktoz da görev icabı olay yerinde bulunduğunu, suçlamaları reddettiğini belirterek, beraatına karar verilmesini talep etti.

Diğer iki sanık da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar H.U., E.S. ve H.S'in beraatına karar verdi. Sanık Ali Aktoz ise 'taksirle ölüme sebebiyet' suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

HAKİMDEN KARARA ŞERH

Duruşmaya, Ali Aktoz için karşı oy kullanan hakim Alaattin Karakaya, Aktoz'un diğer polis memurlarının aksine hedef gözeterek ve nişan alarak kaçmakta olan maktule doğru 5-10 metre mesafeden, 2-3 el ateş ederek ölümüne neden olduğunun sabitleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Olay mahallinde bulunan polis memurlarından silah kullanan diğer sanıklar havaya ateş etmekle yetinmişledir. Ayrıca maktulün kaçış istikametlerinin tutularak kolaylıkla yakalanabileceği, açık bir tehlike unsuru taşımadığı da göz önüne alındığında, sanık Ali Aktoz'un dosya kapsamında sabit olan eyleminin TCK'nın 87/4. Maddesinde düzenlenmiş olan 'Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama' suçunu işlediği ve bu madde gereğince cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Benzeri olaylarda da Yargıtay kararları vardır. Mahkemenizin iş bu hükmüne muhalif kaldım."

BABANIN İSYANI

Baba Celal İli ise mahkemenin verdiği kararın kendilerini ailece yıktığını söyledi. Adaletin yerini bulacağına inancı gereği 2 yıldır mahkeme kapılarında beklediğini kaydeden Celal İli, “Polislerin benim oğlumu kasten öldürdüklerini düşünüyorum. Oğlumu öldürmeden de yakalayabilirlerdi. Adalete olan inancım, bu kararla kalmadı. Doğru karar vermediler. Adalet herkese eşit olmalı. Heyettekilerin ellerini vicdanlarına koymalarını bekledim. Ama olmadı. Hakimler taraf tuttularsa onları Allah'a havale ediyorum. Onlarla ahirette hesaplaşacağım" dedi.

1 yıl 8 ay ceza alan polis memuru Ali Aktoz'un karar duruşmasında 'Ben kahraman Türk polisiyim' dediğini iddia eden Celal İli, “Mahkeme 'Ben kahraman Türk polisiyim' diyen sanığa 20 ay ceza veriyor. Çocuk katili nasıl kahraman olur? Karara karşı oy kullanan hakimin ellerinden, ayaklarından öperim. 20 ay ceza bir insanın hayatına bedel mi? Bizi yıktılar. En az 15-16 yıl ceza verirler diye bekliyorduk. Bizi bu davada yaralayan bir diğer konu da 8 duruşma boyunca 4 polis yargılandı. Allah rızası için biri yanımıza gelip pişmanlık duyduğunu söylemedi. Keşke söyleselerdi de yüreğimize biraz su serpselerdi. Bunu yapmadıkları gibi son sözleri sorulduğunda ceza alan, kahraman Türk polisi olduğunu söyledi. Bu söz bizi bir kez daha yaraladı. Benim ciğerimi, canımı aldılar. Onlar bir kiyi öldürmedi. Bir aileyi yaktılar" diye konuştu.

Karşı oy kullanan hakim Alaattin Karakaya'nın kendileri için umut olduğunu belirten Celal İli, adaleti üst mahkemede arayacaklarını sözlerine ekledi.



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